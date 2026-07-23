Неизвестное существо утащило 15-летнего подростка под воду

В Малайзии 15-летний рыбак нырнул в реку, чтобы распутать сеть, и пропал

В Малайзии неизвестное существо утащило юного рыбака на дно реки. Об этом сообщает DayakDaily.

21 июля 15-летний Тауфик Эзани Абдулла из губернаторства Саравак отправился на рыбалку на реку Сунгай Сетерап вместе с семью другими людьми. Они плыли на четырех лодках и рыбачили при помощи сетей. Около 12 часов дня одна из сетей зацепилась за что-то на дне. Абдулла нырнул в воду, чтобы распутать снасть, но больше на поверхности не появился.

Дядя и двоюродный брат подростка, которые также участвовали в рыбалке, вызвали спасателей. Они заявили, что на Абдуллу мог напасть крокодил. Мужчины видели, как рептилия выпрыгнула из воды недалеко от того места, где пропал мальчик. Спасатели Абдуллу пока не нашли, и что с ним случилось — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Индии крокодил растерзал 12-летнего мальчика. Ребенок пошел к реке вымыть руки после работы в поле.