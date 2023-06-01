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10:54, 1 июня 2023Мир

Президент ЮАР отправит своих министров в страны G7 из-за России и Украины

Президент ЮАР Рамафоса: министры посетят страны G7 и подтвердят нейтралитет по Украине

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса решил отправить четырех своих министров в страны «Большой семерки» (G7), чтобы они подтвердили нейтралитет страны в отношении конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

«Мы будем продолжать придерживаться независимой внешней политики и использовать наше присутствие на международных форумах для продвижения диалога и мирного разрешения конфликтов», — подчеркнул Рамафоса.

ЮАР ранее воздержалась при голосовании по резолюции ООН об осуждении действий России на Украине, что вызвало критику со стороны ее ключевых торговых партнеров — в том числе США.

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    Виктория Кондратьева
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