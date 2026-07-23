От покупки одной детали компьютера призвали отказаться

BGR: Покупку подержанной видеокарты назвали опасной из-за высокого риска брака

Специалисты усомнились в целесообразности покупки бывшей в употреблении видеокарты. Об этом сообщает издание BGR.

По словам журналистов медиа, цены на видеокарты заметно выросли за последние годы, что вынуждает пользователей компьютеров искать комплектующие на вторичном рынке. Однако специалисты предостерегли обычных владельцев компьютеров покупать подержанные видеокарты и назвали причины.

В материале говорится, что часто выставленные на продажу видеокарты могут быть сильно изношенными. Причем проверить статус и сохранность детали достаточно сложно — нужно проводить специальные тесты. Кроме того, изношенное устройство придется модернизировать, что приведет к новым тратам.

Также журналисты отметили, что подержанные видеокарты зачастую стоят не намного дешевле новых. Так, они сравнили цены и выяснили, что Nvidia GeForce RTX 3060 Ti стоит на рынке бывших в употреблении устройств всего на 40 долларов (3 тысячи рублей) дешевле, чем новый девайс. По словам специалистов, в большинстве случаев переплата стоит спокойствия и официальной гарантии.

Ранее в издании PC Guide заявили, что монитор с изогнутым профилем может обеспечить более высокий эффект погружения в происходящее на экране. Специалисты объяснили, что такие устройства приобретают геймеры и любители кино.