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20:01, 22 июля 2026 (обновлено: 20:02, 22 июля 2026)Наука и техника

Раскрыта причина покупки кривого монитора для ПК

PC Guide: Главное преимущество изогнутого монитора перед обычным — эффект погружения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: rawpixel.com / Magnific

Мониторы с изогнутой диагональю предпочитают геймеры и любители полного погружения при просмотре фильмов. Об этом сообщает издание PC Guide.

В материале портала рассказали об особенностях изогнутых мониторов и назвали основные причины для их покупки. По словам авторов, такие устройства часто предпочитают геймеры, так как главное преимущество мониторов — более сильный эффект погружения в происходящее на экране. При этом для точных работ — черчения, моделирования, при создании графики — они могут быть менее эффективными, так как искажают прямые линии.

Журналисты медиа объяснили, что изогнутый монитор обязательно должен иметь большую диагональ — например, 27 или даже 49 дюймов. По словам специалистов, в противном случае эффект погружения в контент будет минимальным. По той же причине они должны поддерживать большое разрешение — желательно, 4К. Поэтому если компьютер имеет слабую видеокарту, которая не рассчитана для работы с разрешением Ultra HD, то приобретать кривой монитор не стоит.

Еще одна особенность изогнутых мониторов — высокая частота обновления, которая также имеет большую роль для гейминга. «Если вы планируете просто смотреть фильмы или просматривать веб-страницы на мониторе, вам не нужно беспокоиться о высокой частоте», — подытожили журналисты.

В конце июля журналисты издания How-To Geek напомнили, что каждая операционная система (ОС) от Windows имеет ограниченный срок жизни. Авторы рассказали, что версия Windows для физических пользователей поддерживается два года, корпоративных — три года.

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