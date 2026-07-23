Телезвезда попыталась устроиться в ресторан быстрого питания и получила неожиданный ответ

Звезда шоу «Большой брат» Реджи Берд попыталась устроиться в Subway, но получила отказ

Австралийская телезвезда Реджи Берд (настоящее имя — Реджина Соренсен), дважды одержавшая победу в реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother), пожаловалась на неожиданный ответ, который она получила, когда попыталась устроиться в сеть ресторанов быстрого питания Subway. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Берд показала сообщение с отказом, которое ей прислала компания, специализирующаяся на продаже сэндвичей. «Привет, Регина. Спасибо за проявленный интерес к вакансии "Специалист по приготовлению сэндвичей в Subway" (...). К сожалению, твоя заявка вряд ли будет рассматриваться дальше», — гласил ответ.

«Черт... Я даже не могу получить работу, где нужно делать сэндвичи», — посетовала звезда «Большого брата».

Ранее сообщалось, что на бывшую участницу британской версии «Большого брата» Эйслейн Хорган-Уоллес напала собака. Животное укусило ее до кости.

«Большой брат» — реалити-шоу, участники которого живут в доме, изолированном от внешнего мира, и борются за денежный приз. Премьера программы состоялась в Нидерландах в 1999 году. Впоследствии свои версии передачи вышли в Великобритании, Австралии, США и других странах.