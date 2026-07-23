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11:20, 23 июля 2026 (обновлено: 11:26, 23 июля 2026)Наука и техника

Британию призвали заняться усилением своего флота

Telegraph: Британский патрульный корабль HMS Tyne не сравнится с «Неустрашимым»
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Nigel Roddis / Reuters

Британский патрульный корабль HMS Tyne не сравнится с российским фрегатом «Неустрашимый». Об этом пишет The Telegraph.

В публикации отмечается, что Британии следовало бы иметь настоящий военный корабль, вооружение которого было бы лучше «Неустрашимого».

«К сожалению, у нас таких нет: даже те немногие пригодные к эксплуатации фрегаты и эсминцы, что у нас есть, в большинстве своем не оснащены противокорабельными ракетами», — пишет автор.

Обозреватель также призвал Британию заняться вопросом усиления своего флота.

Новый ведомый дрон Brontanax разработали в Великобритании. Прототип аппарата показали на авиасалоне Фарнборо.

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