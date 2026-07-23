Telegraph: Британский патрульный корабль HMS Tyne не сравнится с «Неустрашимым»

Британский патрульный корабль HMS Tyne не сравнится с российским фрегатом «Неустрашимый». Об этом пишет The Telegraph.

В публикации отмечается, что Британии следовало бы иметь настоящий военный корабль, вооружение которого было бы лучше «Неустрашимого».

«К сожалению, у нас таких нет: даже те немногие пригодные к эксплуатации фрегаты и эсминцы, что у нас есть, в большинстве своем не оснащены противокорабельными ракетами», — пишет автор.

Обозреватель также призвал Британию заняться вопросом усиления своего флота.

Новый ведомый дрон Brontanax разработали в Великобритании. Прототип аппарата показали на авиасалоне Фарнборо.