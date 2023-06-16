Песков высказался о возможной встрече Путина и президента ЮАР

Песков допустил двустороннюю встречу Путина и президента ЮАР Рамафосы

Встреча президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы не исключена. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

17 июня в Санкт-Петербурге состоится встреча Путина с лидерами стран Африки. В ней примут участие президент ЮАР, лидер Коморских Островов и председатель Африканского союза, президент Республики Конго, президент Уганды, глава Сенегала и президент Замбии.

Ранее Путин созвонился с коллегой из ЮАР. Лидеры стран обсудили африканскую инициативу по способам урегулирования конфликта на Украине. Также стороны поговорили о подготовке к саммиту Россия — Африка, запланированному на конец июля, и к саммиту БРИКС, который должен пройти в Йоханнесбурге в августе.

16 июня Рамафоса рассказал, что провел «очень честные обсуждения» с президентом Украины Владимиром и он выразил надежду на такой же диалог с Путиным