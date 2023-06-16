Президент ЮАР прибыл в Киев

«Страна.ua»: в Киеве перекрыли центр города из-за приезда президента ЮАР Рамафосы

Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет «Страна.ua».

Издание публикует фотографии перекрытого полицией центра города. Утверждается, что в других районах столицы из-за этого уже образовались пробки.

Рамафоса приехал в Киев обсуждать возможность прекращения огня и урегулирования конфликта между Россией и Украиной. После встречи с Зеленским, президент ЮАР отправится в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным.

Встреча глав стран Африки и президента России состоится 17 июня. Помимо Рамафосы, туда прибудут лидеры Коморских Островов, Республики Конго, Уганды, Сенегала и Замбии.