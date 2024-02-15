Путин назвал возможную причину срыва Западом стамбульских переговоров

Путин: Запад сорвал переговоры в Стамбуле в надежде победить Россию на поле боя

Западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что надеялись на стратегическое поражение России на поле боя. Такую причину назвал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер напомнил о поездке экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев весной 2022 года, когда Россия и Украина вели переговоры.

«Он там и изложил позицию, что надо воевать с Россией "до последнего украинца", до победного конца. И нанести России стратегическое поражение. Видимо, они и рассчитывали на такой результат», — заявил Путин.