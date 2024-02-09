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03:50, 9 февраля 2024Россия

Путин напомнил о влиянии Джонсона на срыв переговоров с Украиной

Путин заявил, что не знает, зачем Борис Джонсон отговорил Украину от переговоров
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался об отказе Украины от переговоров. Беседа опубликована на сайте репортера.

По словам политика, он не знает, зачем бывший премьер Великобритании Борис Джонсон уговаривал Киев отказаться от переговоров с Москвой. Он добавил, что подчиняться требованию британского политика было «нелепо и очень печально». «Где теперь господин Джонсон? А война продолжается», — сказал Путин.

На вопрос американского журналиста, зачем бывший премьер Британии это сделал, российский лидер ответил: «Да хрен его знает, сам не понимаю». По его словам, у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя.

Ранее Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. «Но как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил?» — заявил Путин. Политик призвал власти Украины отменить декрет и вступить в переговоры

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      Марина Совина
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