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02:30, 9 февраля 2024Россия

Путин призвал Украину к переговорам с Россией

Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Беседа опубликована на сайте репортера.

Политик призвал власти Украины отменить декрет и вступить в переговоры. Глава государства также назвал нынешнюю власть на Украине ущербной.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии, что его страна выйдет на свои международно признанные границы. По его словам, речь идет о границах 1991 года, включающих не только юго-восток страны, но и Крым.

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      Марина Совина
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