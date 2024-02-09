Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Беседа опубликована на сайте репортера.

Политик призвал власти Украины отменить декрет и вступить в переговоры. Глава государства также назвал нынешнюю власть на Украине ущербной.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии, что его страна выйдет на свои международно признанные границы. По его словам, речь идет о границах 1991 года, включающих не только юго-восток страны, но и Крым.