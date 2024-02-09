Путин объяснил приход Зеленского к власти

Путин: Зеленский хотел на Украине мира, но решил не ссориться с неонацистами

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти на ожиданиях привести Украину к миру, но понял, что лучше не ссориться с неонацистами и националистами. Об этом заявил российский глава Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа опубликована на сайте репортера.

Также в интервью российский лидер сообщил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

Кроме того, президент отметил, что вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине, мир поменяется.