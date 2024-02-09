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02:19, 9 февраля 2024Россия

Путин предрек изменение мира

Путин: мир поменяется вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине, мир поменяется. Беседа опубликована на сайте репортера.

«Как я уже сказал, мир все равно поменяется вне зависимости даже от того, чем закончатся события на Украине. Мир меняется», — сказал политик.

По его словам, американские эксперты в статьях также отмечают, что позиция Соединенные Штатах в мире постепенно меняется. «И это пишут люди, которые не настроены антиамерикански, — просто они смотрят за тенденциями развития в мире», — сказал глава государства.

Российский лидер также заявил, что накануне специальной военной операции на Украине заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что США совершают ошибку исторического масштаба.

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      Марина Совина
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