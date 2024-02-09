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03:20, 9 февраля 2024Мир

Путин рассказал о разговоре с Байденом накануне СВО

Путин заявил Байдену перед СВО, что США совершают ошибку исторического масштаба
Global Look Press

Global Look Press. Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин накануне специальной военной операции на Украине заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что США совершают ошибку исторического масштаба. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеведущему Такеру Карлсону, опубликованном на его официальном сайте.

«Я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию», — сказал он.

На вопрос Такера о реакции американского президента на эту ремарку Путин ответил, что журналисту следует самому спросить это у Байдена. «Вы у него спросите, пожалуйста. Вам легко. Вы гражданин Соединенных Штатов, поезжайте и спросите его. Мне некорректно комментировать наш разговор», — подчеркнул глава России.

Ранее сообщалось, что накануне СВО Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия будет готова незамедлительно отреагировать на агрессию Украины.

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      Виктория Кондратьева
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