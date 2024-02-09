Путин рассказал о разговоре с Байденом накануне СВО

Путин заявил Байдену перед СВО, что США совершают ошибку исторического масштаба

Президент России Владимир Путин накануне специальной военной операции на Украине заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что США совершают ошибку исторического масштаба. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеведущему Такеру Карлсону, опубликованном на его официальном сайте.

«Я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию», — сказал он.

На вопрос Такера о реакции американского президента на эту ремарку Путин ответил, что журналисту следует самому спросить это у Байдена. «Вы у него спросите, пожалуйста. Вам легко. Вы гражданин Соединенных Штатов, поезжайте и спросите его. Мне некорректно комментировать наш разговор», — подчеркнул глава России.

Ранее сообщалось, что накануне СВО Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия будет готова незамедлительно отреагировать на агрессию Украины.