Путин рассказал о разговоре с Байденом накануне СВО
Президент России Владимир Путин накануне специальной военной операции на Украине заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что США совершают ошибку исторического масштаба. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеведущему Такеру Карлсону, опубликованном на его официальном сайте.
«Я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию», — сказал он.
На вопрос Такера о реакции американского президента на эту ремарку Путин ответил, что журналисту следует самому спросить это у Байдена. «Вы у него спросите, пожалуйста. Вам легко. Вы гражданин Соединенных Штатов, поезжайте и спросите его. Мне некорректно комментировать наш разговор», — подчеркнул глава России.
Ранее сообщалось, что накануне СВО Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия будет готова незамедлительно отреагировать на агрессию Украины.