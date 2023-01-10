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13:39, 10 января 2023Мир

Стали известны подробности разговора Путина и Си Цзиньпина накануне СВО

FT: президент России Путин не предупреждал Си Цзиньпина о начале СВО

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробности стали известны Financial Times.

Как отмечает издание, российский лидер накануне СВО заявил своему китайскому коллеге, что Россия будет готова незамедлительно отреагировать на агрессию Украины. По данным газеты, слова Путина в преддверии операции в дальнейшем обернулись для него недоверием со стороны китайского правительства.

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Автор материала подчеркивает, что в правящих кругах Китая также допускают сценарий того, что Россия выйдет из украинского конфликта «второстепенной державой с меньшим политическим и экономическим влиянием на мировой арене».

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что США опасаются сближения Москвы и Пекина, однако подобное беспокойство является абсурдным, а заявления американских политиков не соответствуют действительности.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 4 февраля в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее теплой, партнерской и союзнической.

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Глеб Бажуткин
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