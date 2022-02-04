Кремль прокомментировал переговоры Путина и Си Цзиньпина

Переговоры президента России Владимира Путина и китайского коллеги Си Цзиньпина являются теплой, партнерской и союзнической встречей. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь президента, после встречи лидеры отправились на ланч, за ним они продолжат работу и подробно остановятся на международной проблематике.

Кроме того, Путин выразил признательность Си Цзиньпину за принятые меры, позволившие российским студентам, которые на два года «зависли» в стране, вернуться в Китай и продолжить обучение, добавил Песков.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине. Ранее сообщалось, что президент России в ходе встречи с китайским коллегой заявил о беспрецедентном характере отношений России и КНР. Он отметил, что Китай и РФ продолжают поддерживать друг друга.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Пекине. Российский президент — первый мировой лидер, с которым глава КНР встретился лицом к лицу с начала пандемии COVID-19. По итогам встречи планируется подписание пакета совместных документов.