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Путин и Си Цзиньпин оценили отношения России и Китая

Путин заявил на встрече с Си Цзиньпином, что РФ и Китай продолжают поддерживать друг друга

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что отношения Москвы и Пекина приобрели беспрецедентный характер. Слова главы государства передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Российский президент отметил, что Китай и РФ продолжают поддерживать друг друга. Он также выразил уверенность в том, что российские и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде. «Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках», — сказал Путин.

Китайский лидер, в свою очередь, также положительно оценил отношения с Россией, передает РИА Новости. Си Цзиньпин подчеркнул, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Москвой и Пекином продолжает крепнуть, и стороны поддерживают усилия по защите своих коренных интересов. «Стороны остаются привержены первоначальным целям, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений», — заключил он.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Пекине. Российский президент — первый мировой лидер, с которым глава КНР встретился лицом к лицу с начала пандемии коронавируса. По результатам встречи планируется подписание пакета совместных документов.

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Виктория Кондратьева
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