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Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Президент Путин начал переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином в Пекине

Фото: Huang Jingwen / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпинь начали переговоры в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский президент — первый мировой лидер, с которым глава КНР встретился лицом к лицу с начала пандемии коронавируса.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что сначала Путин примет участие в российско-китайских переговорах, а потом пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином с глазу на глаз за рабочим обедом. Переговоры глав двух государств будут носить полноформатный характер.

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Юлия Ямпольская
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