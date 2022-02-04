Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпинь начали переговоры в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский президент — первый мировой лидер, с которым глава КНР встретился лицом к лицу с начала пандемии коронавируса.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что сначала Путин примет участие в российско-китайских переговорах, а потом пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином с глазу на глаз за рабочим обедом. Переговоры глав двух государств будут носить полноформатный характер.