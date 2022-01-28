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Кремль рассказал о содержании переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Пресс-секретарь Песков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине обсудят диалог России и США

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Темой переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые пройдут в Пекине на следующей неделе, станет диалог Москвы и США о гарантиях безопасности и стратегической стабильности в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, именно международная повестка должна будет стать основным содержанием предстоящей встречи.

«Это и стратстабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, России с НАТО, региональные проблемы», — заявил представитель Кремля.

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Роман Кирьянов
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