Кремль рассказал о содержании переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине
Пресс-секретарь Песков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине обсудят диалог России и США
Темой переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые пройдут в Пекине на следующей неделе, станет диалог Москвы и США о гарантиях безопасности и стратегической стабильности в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По его словам, именно международная повестка должна будет стать основным содержанием предстоящей встречи.
«Это и стратстабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, России с НАТО, региональные проблемы», — заявил представитель Кремля.