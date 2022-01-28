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Си Цзиньпин анонсировал встречу с 20 мировыми лидерами

На открытии Олимпийский игр в Пекине Си Цзиньпин примет свыше 20 мировых лидеров

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

На церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине лидер КНР Си Цзиньпин проведет торжественную встречу с более чем 20 мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина. Об этом рассказало Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в период с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также проведет приветственный банкет для лидеров иностранных государств, глав правительств, членов королевских семей и глав международных организаций», — говорится в анонсе.

Помимо российского лидера, встречать начало Олимпиады в Пекине будут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также лидеры Узбекистана, Туркмении, Сингапура, Египта, Польши, Сербии, Аргентины и Эквадора. Ожидаются также члены правительств разных стран.

14 января стало известно, что сразу после торжественной части открытия Олимпийский игр, пройдет саммит России и Китая. Российскую сторону на саммите представят президент Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров, а китайскую — генсек ЦК КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел Ван И.

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Николай Чигасов
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