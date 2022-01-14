Анонсирована встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Президент России Владимир Путин проведет встречу с генеральным секретарем ЦК КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этоим заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции. Трансляцию ведет RT.

Российский политик посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Сразу после этого состоится саммит двух стран.

Лавров также анонсировал свою встречу с коллегой из Китая Ван И, она также пройдет во время Олимпийских игр. По его словам, переговоры лидеров РФ и Китая будут охватывать весь спектр отношений между странами.

«Мы готовим официальный российско-китайский саммит... Готовятся решения, которые детально продуманы, исполнимы и которые реально помогают наращивать наше взаимодействие», — заключил министр.

О том, что Путин и Си встретятся в феврале, ранее сообщила китайская сторона. В ходе встречи будет принят некий политический документ — какой именно, не уточняется.