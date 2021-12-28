Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин и Си Цзиньпин обсудили вмешательство Запада в дела других стран

КНР: Москва и Пекин обсуждают попытки Запада вмешаться в дела других стран

Фото: Evgeniy Paulin / Kremlin / Reuters

Москва и Пекин обсуждают попытки Запада вмешаться в дела других стран и «вбить клин» между российской и китайской сторонами. Об этом заявил глава канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун, комментируя итоги последней встречи российского президента Владимира Путина и председателя КПК КНР Си Цзиньпина. Цитату приводит РИА Новости.

Кроме того, в ходе встречи политики обсудили, что «решительно выступают против введения односторонних санкций».

Ся Баолун также отметил, что в настоящее время сохраняется положительная динамика развития российско-китайских отношений. Он напомнил, что в феврале 2022 года президент России посетит Китай и примет участие в церемонии открытия Пекинской зимней Олимпиады. В ходе встречи будет принят некий политический документ — какой именно, не уточняется.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь также поддержал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о неприемлемости попыток Запада доминировать в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России ликвидировали международный «Мемориал»
Россия подняла летающую лабораторию для слежки за самолетом-разведчиком США
Китайский рынок недвижимости оказался под угрозой коллапса
Названо число раненных талибами участниц протеста в Кабуле
Россиян призвали не рассчитывать на выгоду при покупке недвижимости
Глава Роспотребнадзора предрекла появление новых штаммов COVID-19
Идею Жириновского включить дни новогодних каникул в отпуска сочли неисполнимой
Идею о недопуске чиновников за рубеж на Новый год сравнили с решением Ельцина
Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Россиянин получил условный срок за драку на корпоративе
Путин заявил о высоком уровне нейтрализации омикрон-штамма «Спутником V»
Власти Ставрополья прокомментировали вооруженное нападение на больницу
Во Франции ужесточат ограничения из-за омикрон-штамма
Коллеги основателя «Спутника и Погрома» посчитали его смерть несчастным случаем
Один из главных должников России поставил неожиданный рекорд по добыче нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter