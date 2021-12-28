Путин и Си Цзиньпин обсудили вмешательство Запада в дела других стран

Москва и Пекин обсуждают попытки Запада вмешаться в дела других стран и «вбить клин» между российской и китайской сторонами. Об этом заявил глава канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун, комментируя итоги последней встречи российского президента Владимира Путина и председателя КПК КНР Си Цзиньпина. Цитату приводит РИА Новости.

Кроме того, в ходе встречи политики обсудили, что «решительно выступают против введения односторонних санкций».

Ся Баолун также отметил, что в настоящее время сохраняется положительная динамика развития российско-китайских отношений. Он напомнил, что в феврале 2022 года президент России посетит Китай и примет участие в церемонии открытия Пекинской зимней Олимпиады. В ходе встречи будет принят некий политический документ — какой именно, не уточняется.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь также поддержал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о неприемлемости попыток Запада доминировать в мире.