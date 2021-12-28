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В Китае поддержали слова Лаврова о неприемлемости доминирования Запада

МИД Китая поддержал слова Сергея Лаврова о попытках Запада доминировать в мире
Чжао Лицзянь

Чжао Лицзянь. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин поддерживает слова, сказанные министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, о неприемлемости попыток Запада доминировать в мире. Об этом сообщает ТАСС.

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«Китай намерен совместно с Россией содействовать активизации сотрудничества между всеми странами, создавать новые стимулы для всеобщего мирного развития», — заявил китайский дипломат. По его словам, правительство КНР будет укреплять контакты с Кремлем для обеспечения мирового порядка.

«Я хочу подчеркнуть, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства в новую эпоху прочны как скала. В то же время сотрудничество наших стран не нацелено на то, чтобы кого-то победить», — заверил Чжао Лицзянь. Он добавил, что Россия и Китай будут принимать меры по соблюдению мира на площадке ООН, в соответствии с нормами международного права.

«КНР всегда проводит независимую политику, способствует поддержанию мира на всей планете, вносит активный вклад в глобальное развитие, обеспечивает сохранение международного порядка», — заключил официальный представитель китайского МИД.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Запад должен считаться с решимостью России и Китая вместе защищать свои национальные интересы в сфере безопасности. По его словам, НАТО не должны вмешиваться в право России и Китая самостоятельно вырабатывать свою оборонительную политику.

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Николай Чигасов
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