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В Москве заявили о решимости вместе с Пекином защищать свои интересы

Замглавы МИД России Рябков заявил о сотрудничестве Москвы и Пекина в сфере безопасности
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Globallookpress.com

Запад должен считаться с решимостью России и Китая вместе защищать свои национальные интересы в сфере безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Здесь, наверное, одна рекомендация к коллегам на Западе: не недооценивайте решимость Москвы и Пекина защищать свои национальные интересы, в том числе в сфере безопасности», — сказал замглавы МИД.

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Дмитрий Сотак
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