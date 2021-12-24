В Москве заявили о решимости вместе с Пекином защищать свои интересы

Запад должен считаться с решимостью России и Китая вместе защищать свои национальные интересы в сфере безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Здесь, наверное, одна рекомендация к коллегам на Западе: не недооценивайте решимость Москвы и Пекина защищать свои национальные интересы, в том числе в сфере безопасности», — сказал замглавы МИД.