В Москве заявили о решимости вместе с Пекином защищать свои интересы
Замглавы МИД России Рябков заявил о сотрудничестве Москвы и Пекина в сфере безопасности
Запад должен считаться с решимостью России и Китая вместе защищать свои национальные интересы в сфере безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
«Здесь, наверное, одна рекомендация к коллегам на Западе: не недооценивайте решимость Москвы и Пекина защищать свои национальные интересы, в том числе в сфере безопасности», — сказал замглавы МИД.