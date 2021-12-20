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В Китае заявили о крепкой дружбе с Россией

МИД Китая: дружба России и КНР будет крепкой, независимо от ситуации на мировой арене

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут, вне зависимости от ситуации на международной арене. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что две страны «сплоченны как скала», а китайско-российская дружба, передающаяся из поколения в поколение, будет всегда крепкой. По словам главы китайского МИД, Пекин планирует поддерживать с Москвой равноправные взаимовыгодные отношения, совместными усилиями защищать глобальные мир и стабильность.

«Наши страны стали классическим образцом формирования взаимодоверительных отношений между великими державами», — заявил он, отметив, что партнерство между Китаем и Россией успешно выдержало многочисленные испытания.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что международная политическая обстановка подталкивает Россию и Китай к укреплению стратегического партнерства. При этом, подчеркнул дипломат, в отличие от США и их союзников по НАТО, Россия и КНР не преследуют каких-либо геополитических планов и целей в отношении какого бы то ни было суверенного государства.

Ксения Назарова
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