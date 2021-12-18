Посол Антонов назвал сближающий Россию и Китай фактор

Международная политическая обстановка подталкивает Россию и Китай к укреплению стратегического партнерства. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.

Он отметил, что в сложившаяся в мире ситуация без всяких сомнений ведет к укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Однако, подчеркнул дипломат, в отличие от США и их союзников по НАТО, Россия и КНР не преследуют каки-либо геополитических планов и целей в отношении какого бы то ни было суверенного государства.

Антонов заверил, что российская внешняя политика нацелена на «создание стабильной и устойчивой системы международных отношений, основанной на международном праве, принципах равенства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Ранее посол назвал обвинение России в «агрессивных планах в отношении соседнего государства» со стороны США безосновательной пропагандой Вашингтона.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков предположил, что США могут пойти на ряд уступок России для того, чтобы оторвать страну от Китая в рамках экономической войны и попытаться наладить диалог и улучшить отношения. Он также спрогнозировал, что может быть выбран и другой вектор политики: ослабление России с тем, чтобы Китай остался без крупного союзника.