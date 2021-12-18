В России заявили об абсолютной безосновательной пропаганде США

Обвинения России в «агрессивных планах в отношении соседнего государства» со стороны США — безосновательная пропаганда Вашингтона. Такое заявление сделал российский посол Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.

«Ежедневные предупреждения госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией военного присутствия возле границ Украины — не более, чем пропаганда. Я хотел бы напомнить, что Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность. Мы никому не угрожаем», — заявил дипломат, подчеркнув, чтто риторика западной прессы и американских чиновников об агрессивных планах абсолютно безосновательна.

Антонов заявил о неприемлемости для России «продолжающейся при участии НАТО милитаризации Украины и присутствия западных войск на ее территории. Посол также подчеркнул, что гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за «красные линии» национальных интересов России.

По словам дипломата, для предотвращения дальнейшего продвижения НАТО на восток и размещения вооружений на западных границах России необходимо «юридически обязывающее соглашение с участием США и их европейских союзников». Антонов добавил, что такая возможность обсуждается, в том числе на уровне президентов двух стран.

Ранее Антонов сообщил, что Россия хочет, чтобы Вашингтон простимулировал Украину к выполнению Минских соглашений и послал сигнал о недопустимости из ревизии. Он подчеркнул, что Минские соглашения являются бесспорной основой разрешения ситуации на Востоке Украины.