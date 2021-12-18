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В России увидели способ заставить Украину соблюдать Минские соглашения

Посол Антонов: Россия призывает США простимулировать Киев к выполнению Минских соглашений

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия хочет, чтобы Вашингтон простимулировал Украину к выполнению Минских соглашений и послал сигнал о недопустимости из ревизии. Такое заявление сделал посол России и США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.

Он подчеркнул, что Минские соглашения являются бесспорной основой разрешения ситуации на Востоке Украины. По мнению Антонова, у США есть ресурсы, чтобы простимулировать украинского президента Владимира Зеленского к соблюдению и выполнению условий документа, которые были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 и носят юридически обязывающий характер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Киева полным забвением Минских соглашений. Она отметила, что власти Украины демонстрируют неадекватное поведение в отношении ситуации в Донбассе, поставляя в регион оружие, инструкторов и многомиллионные контракты и кредиты.

Марина Совина
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