В России увидели способ заставить Украину соблюдать Минские соглашения

Россия хочет, чтобы Вашингтон простимулировал Украину к выполнению Минских соглашений и послал сигнал о недопустимости из ревизии. Такое заявление сделал посол России и США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.

Он подчеркнул, что Минские соглашения являются бесспорной основой разрешения ситуации на Востоке Украины. По мнению Антонова, у США есть ресурсы, чтобы простимулировать украинского президента Владимира Зеленского к соблюдению и выполнению условий документа, которые были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 и носят юридически обязывающий характер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Киева полным забвением Минских соглашений. Она отметила, что власти Украины демонстрируют неадекватное поведение в отношении ситуации в Донбассе, поставляя в регион оружие, инструкторов и многомиллионные контракты и кредиты.