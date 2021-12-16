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Захарова назвала неадекватной позицию Киева по Донбассу

Мария Захарова назвала политику Киева по Донбассу полным забвением минских договоренностей

Фото: Globallookpress.com

Власти Украины демонстрируют неадекватное поведение в отношении ситуации в Донбассе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Киева полным забвением Минских соглашений, передает РИА Новости.

«Поставки вооружений на Украину, контракты многомиллионные, кредиты, инструкторы, которые туда направляются, и абсолютно неадекватное поведение киевского режима в отношении ситуации в Донбассе — полное забвение минских договоренностей», — заявила дипломат.

Ранее Захарова обвинила Запад в разжигании конфликта у границ России. Дипломат напомнила о попытках стран-членов НАТО спровоцировать Россию в Черноморье. Речь идет о передвижениях иностранных воздушных и морских судов вблизи границ РФ, которые российские власти обвиняют в провокациях.

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Анжелика Бережная
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