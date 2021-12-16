Захарова назвала неадекватной позицию Киева по Донбассу

Власти Украины демонстрируют неадекватное поведение в отношении ситуации в Донбассе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Киева полным забвением Минских соглашений, передает РИА Новости.

«Поставки вооружений на Украину, контракты многомиллионные, кредиты, инструкторы, которые туда направляются, и абсолютно неадекватное поведение киевского режима в отношении ситуации в Донбассе — полное забвение минских договоренностей», — заявила дипломат.

Ранее Захарова обвинила Запад в разжигании конфликта у границ России. Дипломат напомнила о попытках стран-членов НАТО спровоцировать Россию в Черноморье. Речь идет о передвижениях иностранных воздушных и морских судов вблизи границ РФ, которые российские власти обвиняют в провокациях.