Захарова обвинила Запад в разжигании конфликта у границ России

Хотя официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано выражает озабоченность обострением ситуации на границе России и Украины, он, видимо, не понимает, кто разжигает конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она высказалась во время брифинга.

В этой связи дипломат напомнила о попытках стран-членов НАТО спровоцировать Россию в Черноморье. Речь идет о передвижениях воздушных и морских судов вблизи от границ РФ, которые российские власти обвиняют в провокациях. «Петер Стано либо не понимает фактуру по ситуации в черноморском регионе, либо участвует в дезинформационной кампании. Очевидно, кто разжигает конфликт», — считает Захарова.

В интервью «Ленте.ру» Стано пояснил, что западные страны выражают обеспокоенность возможной эскалацией конфликта в Донбассе из-за поступающих сообщениях о передвижении российских войск. Он заявил, что информация, которую получили представители ЕС, вызывает серьезные опасения. Российская сторона указывает, что никаких доказательств не представлено, и опровергает обвинения в попытке развязать конфликт.