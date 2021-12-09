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Захарова обвинила Запад в разжигании конфликта у границ России

Представитель МИД Захарова: конфликт у границ России в Черноморье разжигает Запад

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Хотя официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано выражает озабоченность обострением ситуации на границе России и Украины, он, видимо, не понимает, кто разжигает конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она высказалась во время брифинга.

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7 декабря

В этой связи дипломат напомнила о попытках стран-членов НАТО спровоцировать Россию в Черноморье. Речь идет о передвижениях воздушных и морских судов вблизи от границ РФ, которые российские власти обвиняют в провокациях. «Петер Стано либо не понимает фактуру по ситуации в черноморском регионе, либо участвует в дезинформационной кампании. Очевидно, кто разжигает конфликт», — считает Захарова.

В интервью «Ленте.ру» Стано пояснил, что западные страны выражают обеспокоенность возможной эскалацией конфликта в Донбассе из-за поступающих сообщениях о передвижении российских войск. Он заявил, что информация, которую получили представители ЕС, вызывает серьезные опасения. Российская сторона указывает, что никаких доказательств не представлено, и опровергает обвинения в попытке развязать конфликт.

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Виктория Кондратьева
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