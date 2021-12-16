В Госдуме спрогнозировали попытку США оторвать Россию от Китая

США могут пойти на ряд уступок России для того, чтобы оторвать страну от Китая в рамках экономической войны и попытаться наладить диалог и улучшить отношения, предположил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он также спрогнозировал, что может быть выбран и другой вектор политики: ослабление России с тем, чтобы Китай остался без крупного союзника.

Россия и Запад пока не могут договориться по принципиальным вопросам, однако стороны выражают готовность к продолжению диалога. Так отношения западных стран с Москвой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Россия передала США проекты двух документов о гарантиях безопасности.

Ход в экономической войне

Несмотря на то, что Штаты предпочитают выходить из соглашений, а не вступать в них, Новиков допустил, что в этот раз Вашингтон может пойти навстречу Москве.

«При всем масштабе низкой квалификации кадров на государственных должностях и в Европе, и в России, и в США, в Вашингтоне умеют читать документы. В конечном итоге позиция Белого дома по соглашению будет зависеть от баланса позитива и негатива для Штатов в случае его подписания. Учитывая, что Вашингтон вступил на новую полосу противостояния с Пекином, не исключаю, что администрация президента страны Джо Байдена обсуждает разные варианты дальнейшей политики в отношениях с Россией в рамках противоречивых отношений с Китаем. Вполне возможно, что определенная группа выступает и за снижение градуса конфронтации», — допустил политик.

Как заметил Новиков, сражаться сразу на двух фронтах, к тому же с такими крупными державами, как Китай и Россия, не под силу даже США. И в условиях нарастающей конкуренции с Пекином Штаты будут рассматривать разные шаги для давления на своего главного экономического противника.

«Здесь есть несколько вариантов. Учитывая то, как близки отношения Москвы и Пекина, администрация Байдена может попытаться снять проблему России путем ее радикального ослабления с тем, чтобы Китай остался без возможных крупных союзников. Но также возможен и другой вариант, при котором Штаты попытаются оторвать Москву от Пекина путем налаживания более конструктивного диалога. Мы не можем предугадать, какая из точек зрения победит. Во многом от этого будет зависеть готовность или неготовность к подписанию документов, гарантирующих безопасность России», — заключил депутат.