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В Кремле прокомментировали отношения России и Запада

Пресс-секретарь Песков: Россия и Запад не могут договориться по принципиальным вопросам

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Россия и Запад пока не могут договориться по принципиальным вопросам, однако стороны выражают готовность к продолжению диалога. Так отношения западных стран с Москвой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По принципиальным вопросам пока договориться не удается, но абсолютный плюс, что декларируется политическая воля к продолжению диалога. Диалог крайне необходим в этих непростых условиях», — ответил представитель Кремля на вопрос, как Москва относится к желанию Белого дома и Елисейского дворца провести контакты на высшем уровне.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что новые переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом могут состояться до конца 2021 года.

7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи. Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи.

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Никита Абрамов
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