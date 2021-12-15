В Кремле назвали сроки новых переговоров Путина и Байдена

Новые переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом могут состояться до конца 2021 года. Такие сроки назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря российского президента, возможность очередных переговоров лидеров двух стран существует, но конкретных договоренностей по поводу даты пока что нет.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что надеется провести в обозримом будущем личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он считает, что они «будут разговаривать в течение продолжительного времени».

7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи. Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи.

После переговоров помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в перспективе встреча глав двух государств на нейтральной территории возможна. «Личная встреча, естественно, наиболее продуктивный вид дипломатической работы, и оба президента это понимают», — добавил он.

Переговоры Путина и Байдена прошли на фоне сообщений иностранных новостных агентств о якобы будущей российской агрессии и вторжении на территорию Украины. Во время беседы президент США пригрозил России финансовой изоляцией в случае эскалации конфликта.