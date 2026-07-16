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Наука и техника
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10:44, 16 июля 2026Наука и техника

Стало известно о взаимоотношениях глав «Роскосмоса» и НАСА

Кононенко: Взаимоотношения глав «Роскосмоса» и НАСА указывают на прекрасные перспективы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Pavel Mikheyev / Pool / Reuters

Взаимоотношения глав госкорпорации «Роскосмос» и НАСА Дмитрия Баканова и Джареда Айзекмана указывают на прекрасные перспективы сотрудничества в области космонавтики между Россией и США. Об этом ТАСС стало известно от Героя России, начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олега Кононенко.

«Они оба молоды, практически сверстники. На Байконуре они очень плотно общались между собой. Думаю, что когда руководителей двух крупнейших космических держав мира связывают хорошие рабочие взаимоотношения, это свидетельствует о прекрасных перспективах», — заявил руководитель.

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Ранее Баканов сообщил, что «Роскосмос» и НАСА договорились о продлении совместной работы Международной космической станции.

Также в июле генеральный директор госкорпорации поблагодарил находившегося на космодроме Байконур главу НАСА за поддержку экипажа пилотируемого космического корабля «Союз МС-29».

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