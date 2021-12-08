Помощник президента России оценил перспективы очной встречи Путина и Байдена

Помощник президента России Юрий Ушаков оценил перспективы очной встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Его слова передает РИА Новости.

По словам Ушакова, в перспективе встреча президентов на нейтральной территории возможна. «Личная встреча, естественно, наиболее продуктивный вид дипломатической работы и оба президента это понимают», — сказал он. Однако в ходе прошедшего разговора лидеры стран не обсуждали этот вопрос.

Как отметил Ушаков, ранее стороны договорились об организации видеоконфереции. «Полезным оказался и такой формат», — отметил он. После этого Россия и США условились подумать о возможности организовать встречу президентов «где-то на нейтральной территории в дальнейшем».

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина прошли 7 декабря. Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где он находился с визитом.