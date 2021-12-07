Переговоры Путина и Байдена завершились

Переговоры президентов России и США Путина и Байдена завершились, они продлились 2 часа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа. Об этом пишет РИА Новости.

Пока стороны не раскрыли, какие вопросы были затронуты на саммите.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Байден обсудят двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном, которые находятся в плачевном состоянии. По его словам, политики также коснутся темы напряженности вокруг Украины и продвижения сил НАТО к границам России.

Встреча проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где он находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.