В Кремле прокомментировали предстоящий саммит Путина и Байдена

Песков назвал темой переговоров Путина и Байдена напряженность вокруг Украины и НАТО

Саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена не будет транслироваться. Будут показаны первые кадры со встречи, потом общение будет закрытым. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, лидеры обсудят двусторонние отношения, находящиеся в плачевном состоянии, а также реализацию женевских договоренностей. Вместе с тем, как отметил Песков, на встрече затронут напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.

Владимир Путин не планирует каких-либо заявлений по результатам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, уточнил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся вечером во вторник, 7 декабря. Они будут проходить в режиме защищенной видеосвязи. Президенты сами определят необходимое для разговора время, подчеркнул он.

