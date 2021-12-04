Объявлена дата переговоров Путина и Байдена

Российский президент Владимир Путин проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом вечером во вторник, 7 декабря. Об этом объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что переговоры будут проходить в режиме защищенной видеосвязи. Президенты сами определят необходимое для разговора время, уточнил он.

Темы для обсуждения

В Белом доме объявили, что Байден планирует подчеркнуть обеспокоенность по поводу военной деятельности России на границе с Украиной, а также указать на приверженность США украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также говорил, что Байден заявит Путину о настрое Вашингтона наладить стабильные отношения с Москвой. «Я думаю, что, когда они будут говорить, президент изложит наш серьезный настрой на большую предсказуемость и стабильность в отношениях», — уточнил он.

В Кремле также рассказали о возможных пунктах беседы.

Естественно, Украина — много споров вокруг Украины Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

«Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ», — сказал Песков. Он добавил, это не может оставлять Москву равнодушной и вызывает обеспокоенность, а также необходимость принятия адекватных мер.

В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков указал, что Путин и Байден помимо Украины обсудят, в частности, ситуацию в Афганистане, могут затронуть темы Ирана, Ливии и Сирии, а также поговорят о состоянии двусторонних отношений, которое в настоящее время является неудовлетворительным. Кроме того, добавил он, Путин и Байден, скорее всего, затронут вопросы реализации соглашений, которые были достигнуты ими в ходе их предыдущей встречи в Женеве. По словам помощника российского лидера, в целом у президентов на повестке много вопросов, в том числе связанных с пандемией коронавируса и изменением климата.

На уровне дипведомств

В преддверии переговоров на высшем уровне свою встречу провели главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен. На полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ они обсудили ситуацию с работой посольств России и США, а также нормализацию кризиса на юго-востоке Украины и процесс по возобновлению иранской ядерной сделки.

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«С российской стороны было акцентировано стремление к налаживанию серьезного, комплексного диалога в соответствии с договоренностями президентов, достигнутыми в ходе июньского саммита в Женеве», — отметили после встречи в МИД РФ.

Прошлые и будущие встречи

Путин и Байден лично встречались 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Политики общались в течение трех с половиной часов, обе стороны назвали саммит продуктивным. Тем не менее Путин упомянул и о регрессах, которые встречаются в отношениях Москвы и Вашингтона, несмотря на прямой диалог. Президент описал их словами «шаг вперед — два шага назад».

10 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Москвой и Вашингтоном, сообщил, что Путин и Байден могут встретиться лично в начале 2022 года. Тогда же собеседник издания точно назвал дату видео-конференц-связи президентов.