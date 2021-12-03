Байден заявит Путину о желании наладить отношения с Россией

Глава США Байден в разговоре с лидером РФ Путиным заявит о настрое на стабильные отношения

Президент США Джо Байден в ходе разговора с лидером России Владимиром Путиным заявит о настрое Вашингтона наладить стабильные отношения с Москвой. О таком желании главы государства сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС

«Я думаю, что когда они будут говорить, президент изложит наш серьезный настрой на большую предсказуемость и стабильность в отношениях», — заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что в США от разговора с РФ ожидают, что диалог пройдет «в ближайшем будущем». «Ничем нельзя заменить прямой разговор и взаимодействие между официальными лицами, особенно между президентом Байденом и президентом Путиным», — заключил он.

По его словам, сейчас Вашингтон обсуждает с Москвой возможность контакта лидеров двух стран в ближайшее время. Американская сторона собирается затронуть прежде всего Украину.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут встретиться и провести переговоры уже 7 декабря. При этом названная дата окончательно еще не согласована. По информации «Коммерсанта», встреча президентов, скорее всего, пройдет по видео-конференц-связи.