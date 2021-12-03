Названа возможная дата встречи Путина и Байдена

«Коммерсантъ»: Путин и Байден могут провести переговоры 7 декабря, дата не окончательная

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться и провести переговоры уже 7 декабря. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

При этом названная дата окончательно еще не согласована. По информации «Коммерсанта», встреча президентов, скорее всего, пройдет по видео-конференц-связи.

2 декабря глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. Они обсудили ситуацию с работой посольств России и США, затронули темы нормализации кризиса на юго-востоке Украины и возобновления иранской ядерной сделки.

Со своей стороны Лавров заявил о возможности восстановления российско-американского диалога по Украине. По его словам, Москва могла бы объединиться с Вашингтоном для урегулирования кризиса в рамках «нормандского формата» переговоров.