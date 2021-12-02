Лавров заявил о готовности России восстановить диалог с США

Москва готова восстановить диалог с США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

В первую очередь российский министр отметил, что Россия и США могут быстро решить проблему с функционированием посольств обеих стран. «Я считаю, что это одна из тех тем, которую можно очень быстро решить и послать сигнал, что мы все-таки можем договариваться», — отметил Лавров на встрече с Блинкеном в рамках заседания глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме.

Он подчеркнул, что Россия была вынуждена ответить американской стороне на высылку работников своего диппредставительства в США. Поэтому для американского посольства в России были созданы «аналогичные условия».

Кроме того, глава МИД России заявил, что российская сторона готова восстановить диалог с США по кризису на Украине. Он добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы объединиться с Вашингтоном для урегулирования конфликта в Донбассе. Лавров напомнил, что американские коллеги не раз предлагали помощь в этом вопросе при сохранении нормандского формата.

1 декабря посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в январе и в июне 2022 года 54 работника российского диппредставительства будут вынуждены покинуть Вашингтон. Дипломат объяснил, что у супругов работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, детям не выдают визы. По его словам, власти США отказываются от какого-либо диалога по этой проблеме.

В ответ на это, МИД России обязал сотрудников американского посольства, которые находятся на российской территории более трех лет, покинуть страну. Вернуться в США работники американского дипкорпуса должны будут к 31 января 2022 года.