В МИД объяснили высылку американских дипломатов

Высылка сотрудников посольства США в Москве — зеркальная и вынужденная мера на действия США по отношению к российским дипломатам. Так выдворение американских дипломатов объяснил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Рябков добавил, что Россия призывает США отказаться от подобных мер. Он также отметил, что у американской стороны еще есть время, чтобы остановить высылку российских дипломатов до того, как Москва будет принимать ответные меры.

«Мы будем отвечать зеркально, и соответствующее количество американского персонала выедет из нашей страны по тому же самому принципу… Но мы против этого, мы предлагаем отказаться от этого», — заявил замминистра.

Ранее 1 декабря МИД России обязал сотрудников посольства США покинуть Москву. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, к 31 января 2022 года Россию обязаны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января, а еще столько же уедут 30 июня 2022 года, то есть всего 54 человека. Он подчеркнул, что у супругов работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, детям не выдают визы. Дипломат также заявил, что США отвергают все предложения России восстановить межпарламентские связи, отвергают запросы на встречи в Конгрессе и отказываются слушать российскую аргументацию.

При этом заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что отъезд российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру.