США отказались считать высылкой отъезд 54 российских дипломатов

Отъезд 54 российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру. Такое мнение выразила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что российская сторона была заранее уведомлена об этом решении. По слова Портер, США скобы предъявляют российским дипломатам такие же требования, которые Россия предъявила сотрудникам Госдепартамента.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января. Он подчеркнул, что у супруг работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, детям не выдают визы. Дипломат также заявил, что США отвергают все предложения России восстановить межпарламентские связи, отвергают запросы на встречи в Конгрессе и отказываются слушать российскую аргументацию.

В августе посол США в России Джон Салливан заявил о большой диспропорции в количестве дипломатов, которые находятся в двух государствах. Так, в России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН.

