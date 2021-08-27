США призвали Россию уравнять количество сотрудников дипмиссии

Число американских дипломатов, работающих в России, не сопоставимо с числом сотрудников дипмиссии России в Соединенных Штатах. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан, его слова опубликованы в Twitter-аккаунте американского посольства.

Салливан обратил внимание на большую диспропорцию в количестве дипломатов, находящихся в двух государствах. «В России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН. Цифры говорят сами за себя», — подчеркнул он.

Салливан отметил, что для продуктивной работы дипломатической миссии необходимо «адекватное число сотрудников». Он призвал Россию уравнять ситуацию и оформить американским дипломатам столько же виз, сколько США оформляют российским.

«Мы выступаем за создание стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами. Надеемся, что МИД РФ тоже», — добавил посол.

Ранее в МИД заявили о готовности оперативно оформлять визы дипломатам США. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов. Он заявил, что Россия готова к конструктивной работе при условии, что она будет основана на взаимных интересах двух стран, и если Вашингтон выполнит свои обязательства.

2 августа стало известно, что США собрались выдворить из страны 24 дипломата из России, у которых истекает виза. Им предписано покинуть страну до 3 сентября. В ответ на это решение посол России в США Анатолий Антонов указал, что сейчас порядка 60 сотрудников российской дипмиссии с семьями более года с мая 2020 ожидают решения по визовым запросам в США. Он подчеркнул, что из-за этой возмутительной практики люди не могут выехать на Родину даже по неотложным делам.