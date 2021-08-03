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Посол России оценил ответ Госдепа о высылке 24 дипломатов

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов оценил ответ Госдепартамента о том, что США не высылают 24 российских дипломатов, но у них заканчивается виза, после чего они должны обратиться за продлением или покинуть страну. Его слова приводится на странице дипмиссии в Facebook.

Антонов подчеркнул, что российская сторона действует строго в соответствии с правилами страны пребывания. «Направляем документы в госдепартамент заблаговременно, строго в установленные сроки. Однако реакции — ноль», — сказал он.

Дипломат добавил, что порядка 60 сотрудников и их семьи ожидают решения по представленным в Госдепартамента визовым запросам, некоторые — более года с мая 2020. Он заявил, что это возмутительная практика, поскольку люди не могут выехать на Родину даже по неотложным делам гуманитарного характера, еще 30 новых сотрудников лишены возможности въехать в США, поскольку им не выдают визы в американском посольстве в Москве.

Антонов отметил, что аннулируются также действующие разрешения на въезд. По его словам, введенный в одностороннем порядке трехлетний лимит на пребывание российских дипломатов наносит удар по дипприсутствию, а высылка 24 сотрудников посольства говорит о том, что их документы не собираются. Посол предложил использовать тактику «малых шагов» и исключить из визовых разменов отдельные категории сотрудников, договориться о годичном продлении истекших виз и другие меры.

«Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств. Вопреки пониманиям, достигнутым на Женевском саммите, никаких подвижек в жесткой политике США мы не видим. Пора бы переходить от слов к делу, а не выпячивать собственные проблемы, забывая о российских озабоченностях», — заключил Антонов.

Ранее сообщалось, что США собрались выдворить из страны российских дипломатических работников, у которых истекает виза. Им предписано покинуть страну до 3 сентября, всего их насчитывается 24 человека. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что характеристика ситуации с требованием 24 российским дипломатам покинуть страну к 3 сентября, которую дал посол России Анатолий Антонов, была неточной. Он пояснил, что трехлетний лимит срока действия визы для россиян не является новостью.

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