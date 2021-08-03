Названа одна из самых серьезных угроз для США

Одной из самых серьезных угроз для США являются экстремистские группировки, действующие на территории страны. Об этом заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в эфире телеканала MSNBC, его слова приводит ТАССТАСС.

«Внутренний вооруженный экстремизм — это величайшая связанная с терроризмом угроза из тех, с которыми мы сталкиваемся в стране», — подчеркнул глава ведомства и добавил, что это один из приоритетов Соединенных Штатов.

Майоркас также отметил, что Министерство внутренней безопасности сосредоточено на борьбе с экстремизмом и принимает все возможные меры для его выявления. Он напомнил, что в ведомстве ранее был сформирован центр для предотвращения преступлений, совершаемых экстремистами, создана рабочая группа, на соответствующие программы выделено 77 миллионов долларов. Также проводятся внутренние проверки для выявления сотрудников с подобными убеждениями.

Министр заключил, что сбор данных был активизирован после событий 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий.

Ранее Министерство юстиции США выразило опасения из-за желания экс-президента США Дональда Трампа вновь занять должность главы государства. По мнению ведомства, это может провоцировать новые беспорядки, аналогичные событиям у Капитолия в январе 2021 года. В Минюсте заключили, что для восстановления Трампа в должности отсутствуют правовые механизмы, а его подозрения в фальсификации выборов были полностью опровергнуты.

