США представили стратегию по борьбе с внутренним терроризмом

Администрация президента США Джо Байдена впервые в истории страны представила стратегию по борьбе с внутренним терроризмом. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Стратегия включает в себя четыре основных направления. Среди них назвали эффективный обмен информацией, связанной с внутренним терроризмом, предотвращение вербовки и призывов к насилию, разрушение внутренней деятельности террористических сообществ и решение долгосрочных проблем в этой области. Американские власти также завили о необходимости противодействия тем, кто на протяжении долгого времени спонсирует террористические операции в США.

В Белом доме заявили, что считают внутреннюю угрозу наиболее опасной для страны. Власти США также подчеркнули, что планируют бороться с терроризмом «идеологически нейтральным» способом. Стратегия была обнародована через пять месяцев после того, как протестующие штурмовали Капитолий в Вашингтоне.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа учинили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.