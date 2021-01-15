В офисах американских телеканалов заколотили окна перед инаугурацией Байдена

Недалеко от Капитолия, где находятся офисы новостных телеканалов AP, Fox и NBC, заколотили окна и двери. Так они начали готовиться к возможным погромам, пишет Ruptly, опубликовавший видео из Вашингтона.

Мероприятие состоится 20 января. Телеканалы опасаются, что у Капитолия снова начнутся митинги, за которыми могут последовать вооруженные нападения. На кадрах видно, что даже логотипы каналов обмотаны черными пакетами, чтобы нельзя было прочитать их названия.

Национальная гвардия США также подготовилась к возможности использования злоумышленниками самодельных взрывных устройств перед инаугурацией Байдена. Правоохранители считают, что взрывные устройства, заложенные на прошлой неделе во время беспорядков, не были единичными инцидентами. Безопасность во время инаугурации будут обеспечивать более 21 тысячи нацгвардейцев.

В США опасаются погромов из-за штурма Капитолия, который произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа. Они не признают итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.