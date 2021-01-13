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Нацгвардия осталась на ночь в Капитолии впервые с времен Гражданской войны

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

Национальная гвардия США впервые с времен Гражданской войны осталась ночевать в Капитолии для защиты здания от возможных митингов и погромов на фоне дебатов об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты, передает РИА Новости.

В сети появились фотографии бойцов нацгвардии, спящих прямо на полу коридоров Капитолия и туристического центра, соединенного со зданием. Отмечается, что для охраны Капитолия в преддверии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена было направлено порядка 20 тысяч военнослужащих.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время акции протеста сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги переросли в беспорядки. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу и направили в Конгресс резолюцию о его импичменте. Документ прошел процедурное голосование в палате представителей, однако республиканцы отказались созывать сенат до инаугурации Байдена. Таким образом, планы демократов не состоялись.

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