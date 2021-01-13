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Республиканцы признали вину Трампа за штурм Капитолия

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Кевин Маккарти
Кевин Маккарти
Фото: Tasos Katopodis / Reuters

Лидер республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти признал ответственность президента Дональда Трампа за штурм Капитолия. Об этом он заявил в ходе дебатов об импичменте главы государства, передает Daily Sabah.

Он пояснил, что считает ошибкой импичмент Трампа в такой короткий промежуток времени. «Не было проведено никакого расследования. Не было никаких слушаний. Более того, Сенат подтвердил, что процесс может начаться только после того, как избранный президент [Джо] Байден будет приведен к присяге», — подчеркнул Маккарти.

При этом данные факты не означают невиновность американского лидера, добавил он. Так, президент несет ответственность за нападение толпы погромщиков на Конгресс.

Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собирать сенат, находящийся на каникулах, для рассмотрения импичмента действующему президенту. По его словам, это будет невозможно до 19 января.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу и направили в Конгресс резолюцию о его импичменте. Голосование по документу в палате представителей Конгресса проходит в среду, 13 января. Это станет уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Сам глава государства считает свою речь перед сторонниками 6 января, после которой начались беспорядки, полностью допустимой.

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